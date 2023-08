Disperso nella notte, a Berbenno si cerca un villeggiante

Le ricerche sono iniziate nella serata di giovedì 17 agosto: si tratta di un uomo di 87 anni, Carlo Meroni. In azione il Soccorso alpino e i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine con i carabinieri. Si tratta di un villeggiante che non è tornato a casa: da qui la richiesta di aiuto. L’uomo, nonostante non sia della zona, è conosciuto in paese: di origini milanesi, ha da anni una casa in località Ca’ Locatelli.