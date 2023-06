«Caduta in montagna, viva per un soffio. E ora posso dire: serve una sana paura»

È viva, e seppur da un letto d’ospedale, può raccontare quanto accaduto. Dando un consiglio a chi va in montagna: «Tenetevi stretta la sana paura». Martina Marchetti, 24enne di Gorno, nella mattinata di domenica 28 maggio è stata infatti protagonista di un brutto incidente in montagna. Insieme al fidanzato, aveva quasi raggiunto la cima della vetta svizzera Lenzspitze, montagna di 4.294 metri d’altezza e parte delle alpi Pennine, ma nello scendere è scivolata rotolando per oltre 250 metri tra crepacci e ghiacciai. Dopo una settimana di ricovero in due diversi ospedali svizzeri, ora si trova al nosocomio «Antonio Locatelli» di Piario, nel reparto di ortopedia. Ma può dire di averla scampata, considerando la caduta.

La situazione

«Le condizioni della parete non erano buone – racconta –, e a circa 150 metri dalla vetta avevamo deciso di tornare indietro. Proprio poco dopo, mentre affrontavo la discesa sciando lungo un pendio di circa 55 gradi, è avvenuto l’incidente. Non so esattamente cosa sia successo, ma presumo che sia venuta meno la mia soglia di attenzione: mi stavo parecchio divertendo, l’adrenalina era salita, e di conseguenza per un attimo è scomparsa quella sana paura che ti consente di essere prudente: lo devo ammettere. Sono sempre stata cosciente, anche durante la caduta, e pensavo solo che se avessi sbattuto la testa con una roccia sarei morta, invece è andata bene. Subito il mio fidanzato ha dato l’allarme e i soccorsi sono stati tempestivi. Vorrei però lanciare un messaggio a tutti gli alpinisti come me, da questo letto d’ospedale credo di doverlo fare: non allontanatevi mai da quella paura, sana, che vi permette di stare attenti e non perdere il controllo. Un errore che può costare caro. I primi giorni sono stata in terapia intensiva: avevo problemi ai polmoni, milza, collo e ad una tibia. Sono anche stata operata ed ora sono sotto osservazione per vedere come evolverà la situazione».

Amante della montagna, e con alle spalle salite degne di nota, soprattutto per la giovane età, come quella sul Cervino e sul monte Bianco, la giovane prova a vivere questo momento con serenità ed è desiderosa di tornare sulle amate vette, se mai sarà possibile.