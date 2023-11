Colto da malore durante una passeggiata: muore ex autista di 63 anni

Stava passeggiando lungo un sentiero con un amico quando è stato colto da un malore improvviso che lo ha fatto accasciare al suolo e poi scivolare a valle per alcuni metri. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso decollato da Bergamo e di una squadra del Soccorso alpino della media Val Seriana, però, per un 63enne di origini albanesi residente ad Albino non c’è stato nulla da fare. Il medico arrivato sul posto con l’elicottero non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Erano da poco passate le 11 di giovedì 23 novembre quando sono stati allertati i soccorsi da via Monte Nigromo, un’area impervia nel territorio di Albino da cui si diramano alcuni sentieri che portano verso Selvino. Il 63enne, ex autista ora in pensione, era uscito per una scampagnata con l’amico quando si è sentito male. È stato colpito da un attacco cardiocircolatorio improvviso, come confermato anche dal medico che ha constatato il decesso, ed è scivolato a valle.