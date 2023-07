Forti piogge e temporali: allagamenti in Val Seriana -Video

I temporali della mattinata di giovedì 6 luglio si sono caratterizzati per l’intensità . Forti piogge si sono verificate su gran parte della nostra provincia non creando particolari disagi, a parte qualche allagamento di garage e cantine. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco , tutti interventi di media piccola portata.

Qualche allagamento di sottopassi e svincoli come quello di Cene Sud in Val Seriana dove l’acqua ha invaso la carreggiata (Video). Sempre in Val Seriana altri allagamenti sono stati segnalati a Nembro in zona accesso alla galleria di Montenegrone.