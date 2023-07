Frontale a Villa di Serio: grave un automobilista. La provinciale 35 chiusa in entrambe le direzioni

Due feriti, di cui uno in gravi condizioni, nello scontro frontale tra un camion e un’auto avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 3 luglio sulla strada provinciale 35 all’altezza di Villa di Serio. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15 e sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del fuoco, tre ambulanze e l’auto medica.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto ma dalle prime informazioni sul posto pare che ad avere la peggio sia stato un automobilista che, a bordo della sua Classe A Mercedes viaggiava in direzione Bergamo. Pare che l’uomo abbia sbandato per motivi da accertare e sia finito contro un camion con rimorchio che procedeva nella direzione opposta. Per l’impatto la Classe A sarebbe finita contro il guard rail.