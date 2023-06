Schilpario, disperso sui monti un escursionista di 67 anni: le ricerche da ieri sera

Sono in corso dalla scorsa notte nella zona di Schilpario, in valle di Scalve, le ricerche di un escursionista di 67 anni che non è rientrato ieri pomeriggio (martedì 20 giugno). In azione i tecnici del Soccorso alpino e la Guardia di finanza, che ha inviato nella zona anche un elicottero per la perlustrazione dall’alto della zona montana. Nel frattempo le squadre territoriali a piedi stanno battendo i percorsi più probabili, in un territorio che si presenta molto impervio e impegnativo.