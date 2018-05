Atalanta, le prime voci di calciomercato

Tutti i nomi caldi sul taccuino nerazzurro

Un terzino sinistro per rimpiazzare la partenza di Spinazzola, un centrocampista per la probabile cessione di Cristante conteso da diverse big Roma in primis e una prima punta, visti i gol col contagocce di Petagna e Cornelius, con il danese che ha deluso nella seconda parte di stagione. Ecco i primi tasselli da riempire per l'Atalanta del prossimo anno, che vedrà i rientri almeno per il ritiro estivo del 1 Luglio a Rovetta dei giovani Under 21 Pessina e Valzania con la promozione in prima squadra del giovanissimo svedese Kulusevski, classe 2000. E pure di D'Alessandro, reduce dall'esperienza a Benevento. Arriverà ufficialmente a Bergamo il terzino Mattiello, preso a gennaio dalla Spal ma di proprietà della Juventus. Il portiere Gollini verrà riscattato mentre è in bilico il proseguo del rapporto tra Sportiello e la Fiorentina che potrebbe rispedirlo al mittente. In entrata si fanno i nomi di Defrel, Soriano e Castro: il 26enne francese Gregoire Defrel piaceva già prima di passare dal Sassuolo alla Roma, che l'ha preso per 23 milioni e ne guadagna quasi due a stagione. Cifre per le quali l'affare non sembra facilissimo. Contratto simile per Roberto Soriano, 27 anni, italotedesco ex sampdoriano che rientrerebbe in Italia dopo due stagioni in Spagna al Villareal che potrebbe cederlo per una cifra tra i dieci e i quindici milioni. Più alla portata il cartellino dell'argentino Lucas Castro del Chievo, 29 anni, ex compagno e grande amico di Papu Gomez, che viene valutato sette milioni di euro.

