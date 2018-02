Aumento repentino della temperatura

Il video delle valanghe in val Sedornia

In attesa dell’arrivo del freddo siberiano, la giornata di sabato 24 febbraio è stata caratterizzata da un repentino aumento delle temperature. Come naturale conseguenza dai versanti più ripidi, e sui quali era ancora presente un discreto quantitativo di neve, si sono verificati diversi distacchi valanghivi, come testimoniano queste immagini girate in alta Val Sedornia, sopra Gandellino. In poco meno di mezz’ora sono state una ventina le scariche di neve che sono precipitate a valle dell’enorme parete rocciosa depositandosi in un’area selvaggia e lontana dagli itinerari sci alpinistici. Senza quindi alcun rischio per eventuali escursionisti della zona.