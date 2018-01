Protesta degli insegnanti a Bergamo

«Girotondo» per le vie del centro

Un girotondo di protesta. L'hanno messo in scena nella mattinata di domenica, con una manifestazione partita dal piazzale della stazione di Bergamo, con la quale gli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia soggetti agli esiti della sentenza che di fatto li escluderebbe dal ruolo - che in precedenza era stato loro riconosciuto- in quanto non laureati, hanno voluto fare sentire la loro voce. Circa duecento persone hanno attraversato viale Papa Giovanni e si sono fermate per un girotondo all'incrocio con via Paleocapa e Angelo Maj: ai docenti oggetto della sentenza si sono uniti colleghi assunti a tempo indeterminato e genitori.

