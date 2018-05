Primi colloqui per lavorare da Amazon

A Casirate già 300 candidati - Video

Almeno trecento persone si sono presentate ai cancelli del centro sportivo di Casirate, messo a disposizione dall'amministrazione comunale, per il primo appuntamento con quello che potrebbe diventare il loro nuovo lavoro: il colosso del commercio elettronico Amazon sta infatti ultimando la costruzione di un centro di distribuzione nella cittadina della Bassa Bergamasca, che dovrebbe diventare operativo nel prossimo autunno, e ha iniziato le selezioni del personale. I responsabili del reclutamento di Amazon hanno spiegato ai candidati, divisi in gruppi, le caratteristiche delle figure professionali che stanno cercando. Gli aspiranti lavoratori hanno poi lasciato il loro curriculum ad addetti di agenzie di somministrazione di lavoro, e ora rimangono in fiduciosa attesa.L'arrivo di Amazon rappresenta un'importante opportunità per l'intero territorio.

