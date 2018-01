Courmayeur, il «soffio» della valanga

fino alla base della funivia SkyWay

Tantissima neve sta cadendo in Piemonte e Valle d’Aosta tanto che la strada per Cervinia sarà presto chiusa per altissimo pericolo di valanghe. Attorno a mezzogiorno e mezzo di giovedì 4 gennaio si sono staccate tre valanghe, una arrivata sulla pista del Ventina, le altre due in paese dietro all’hotel Principe delle nevi, a Cervinia. Una quarta slavina si è staccata poco dopo le 15 a Perrères, nella zona del lago. A Cervinia è caduto finora oltre un metro e mezzo di neve. E il soffio di una valanga è arrivato anche alla base della funivia del Monte Bianco la SkyWay. Il filmato, spettacolare, è stato postato su Facebook nel gruppo «Courmayeur Nel Bene e Nel Male».