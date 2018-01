Crolla scenografia al Teatro Regio- Video

Il racconto di un corista bergamasco

Gli infortuni sul lavoro accadono anche in teatro, come avvenuto giovedì 18 gennaio al Regio di Torino dove una parte della scenografia è crollata e ha colpito due coristi. Era appena uscito L’artista bergamasco Giuseppe Capoferri era appena uscito di scena e racconta che cosa è accaduto: «Un boato fortissimo e per alcuni attimi abbiamo pensato al peggio».

Un pezzo di scenografia in vetroresina è ceduto alla fine del secondo atto, cadendo su due coristi che sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave. Lo spettacolo è stato sospeso. Il servizio e l’intervista di Paola Abrate andati in onda nel telegiornale di Bergamo Tv.

