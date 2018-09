Fans da tutto il Nord per Alessio Bernabei

Il video del cantante a Stezzano

Fans da Milano, da Varese, addirittura da Verona per assistere al firma copie di Alessio Bernabei, ospite al centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano per l’instore organizzato da MediaWorld. Il suo nuovo album «Senza filtri» è uscito lo scorso 7 settembre e sta già avendo successo, infatti le ragazze sotto il palco montato nella piazza dello shopping center conoscevano già tutte le parole delle canzoni a memoria.

Alessio è arrivato puntuale, con pantaloni della tuta neri con banda bianca, canottiera nera con il simbolo della Nike bianco, giubbino di jeans leggermente oversize, scarpe da ginnastica in tinta con il look. Disponibilissimo con il suo pubblico, Bernabei ha raccontato un po’ di sé, del suo cambiamento, del suo ultimo lavoro.

«Sono felice di vedere che i miei fan continuano a seguirmi nonostante tutti i cambiamenti che hanno caratterizzato la mia carriera. Questo mio ultimo album mi piace, è particolare, soprattutto a livello di sound e fa piacere vedere che la gente lo apprezza, che lo ha capito».

Il titolo «Senza Filtri» rispecchia un po’ la personalità di Alessio Bernabei: «Io sono così, genuino – dice -. Non amo i filtri, mi piace mostrarmi per ciò che sono, anche se forse sono un po’ in controtendenza rispetto alla moda del momento, dove tutti pensano solo ad apparire perfetti, senza difetti. So che i miei fans sono come me, autentici e “senza filtri”».