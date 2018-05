Guardia di Finanza, iniziato il trasloco

Il trasferimento si completerà nel 2021

Il trasloco è iniziato e i mezzi al lavoro hanno già fatto decine di viaggi da via Partigiani e via Cassina alla volta del palazzo degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo in via Statuto. Si sta scrivendo una pagina importante della storia della città e delle Fiamme Gialle che si completerà nel 2021 con il trasferimento dell'intera accademia. Una piccola rivoluzione: il comando provinciale lascia le due vecchie case per trovarne una più confortevole che farà risparmiare molto denari.

Altri articoli