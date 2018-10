I tesori della chiesa vecchia di Ponte

raccontati dagli studenti

Se hai fatto capolinea qui, significa che ancora non conosci la storia della Vecchia Chiesa di Ponte. Non è così? Non preoccuparti; in questo video-servizio, andremo alla riscoperta della Chiesa Vecchia di Ponte San Pietro, un importante patrimonio storico e artistico. Il video è stato realizzato dagli studenti della classe quarta Alsa del Maironi da Ponte durante il periodo di alternanza scuola-lavoro svolto a L’Eco di Bergamo.