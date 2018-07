Il concerto di Noemi a Oriocenter

Tremila fan deliziati dalla sua voce

C’é chi ha pensato che Noemi abbia aspettato la luna per cominciare, ed eccola: arrivata sul palco del piazzale esterno del centro commerciale di Oriocenter con una mise dolcemente rock, pantalone nero e camicia a fiori leggera come l’atmosfera delle lunghe serate d’estate, Noemi ha cominciato il suo La Luna Tour a Orio con il brano “Autunno” e un’energia Vulcanica. Oltre 3000 i fan presenti al concerto, provenienti da tutta la Lombardia. 2100 x 2i biglietti vinti dei 2250 che erano stati messi in palio dal centro commerciale attraverso la partecipazione al concorso Ticketwin. Al concerto era presente anche Antonio Percassi. Pubblico trasversale, dalle famiglie ai gruppi di amici, dagli undici ai settant’anni per ascoltare la grintosissima Noemi, che ha conquistato i fan per la splendida voce, gli ottimi testi, la sua passione, la sua luminositá e la sua fortissima presenza scenica.

Yuri Colleoni

