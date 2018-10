Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

In montagna con un dislivello di 1000 metri Alla scoperta della Valgoglio Vertical

Si è disputata domenica scorsa la Valgoglio Vertical, una gara di corsa in montagna di sola salita. Si tratta di una competizione massacrante, con pendenze proibitive se si considera che si copre un dislivello di 1000 metri su un percorso di soli 1800 metri di lunghezza. La Valgoglio Vertical è considerata da molti una delle salite più dure al mondo nel panorama agonistico, motivo per cui risulta obbligatorio l’uso del casco . La vittoria in campo maschile è andata a Patrick Facchini, che ha fatto segnare il tempo di 34’22, tra le femmine si è imposta Elena Nicolini (46’42).