La rabbia della Val Brembana

per le strade incompiute

La viabilità brembana entra di prepotenza nella campagna elettorale. Lo fa perchè i sindaci dei paesi della valle sono scesi in strada per partecipare a una manifestazione pubblica a San Pellegrino Terme. L’obiettivo ribadire l’insoddisfazione per le opere viabilistiche della valle ferme al palo che rischiano di impoverire ulteriormente il tessuto economico e sociale di un territorio montano già troppo bistrattato.