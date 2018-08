Conclusi i lavori in via Autostrada

Ecco com’è la nuova viabilità - Video

Intervento lampo in via Autostrada, a Bergamo, per risolvere il traffico che sempre blocca questa strada. La nuova viabilità piace complessivamente ai residenti. Il rodaggio con l'inizio dell'anno scolastico. C’è però chi non è soddisfatto e avrebbe preferito una rotonda, che avrebbe permesso di defluire meglio il traffico.