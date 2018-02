Legler, cresce la preoccupazione

Tagli tra i dipendenti, cessione dei locali

Più un terzo dei dipendenti della cooperativa Legler sarà tagliato (60 su 153), e i risparmi dei soci che hanno investito attraverso la formula del prestito sociale sono letteralmente congelati. La furia dei risparmiatori soci, che si sono fidati dando il loro denaroo alla coop convinti che lo potessero ritirare quando volevano, si aggiunge a quella dei lavoratori, su cui si sta calando la scure. Dipendenti e sindacati stanno cercando di capire: per ora nessuno sciopero proclamato, ma i timori sono fondati. La richiesta di concordato sarà depositata entro un paio di giorni. Nominato il commissario giudiziale, il tribunale darà 60 giorni per redigere il piano (prorogabili a 120) che alla fine sarà sottoposto ai creditori, soci prestatori compresi. Il tutto avverrà in continuità e insieme a un piano di vendita degli immobili. Saranno ceduti i locali dei punti vendita di Seriate e quello alle Ghiaie di Bonate a cui se ne aggiungeranno altri ancora da definire. Disperati anche i risparmiatori. Quasi 800 persone per 9 milioni e 400 mila euro depositati sui libretti che con il concordato in vista nessuno può più toccare.