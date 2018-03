Lotta allo spaccio a Bergamo

Chiusi tre distributori di bevande

Chiusi definitivamente in città tre locali con i distributori automatici che negli anni erano diventati un vero polo d'attrazione per spacciatori e luogo d'incontri non sempre sotto il segno della legalità. Lo sanno bene i residenti delle Vie Bonomelli e San Giorgio, che hanno segnalato mille volte il disagio al Comune. Ed è proprio dal Comune che è arrivata la non facile soluzione che ha coinvolto proprietari e gestori degli esercizi commerciali in oggetto, ottenendo il risultato desiderato. È il vicesindaco Sergio Gandi che ha studiato la soluzione ingegnosa, modificando il regolamento comunale e proponendo un contributo di 5000euro ai privati per rientrare parzialmente dal loro investimento, a patto che questi chiudessero i locali nei punti caldi, via Bonomelli, via San Giorgio e Borgo Santa Caterina. La proposta è stata formulata per quattro esercizi ed accettata da tre. Pertanto da ieri sera i distributori di Via Bonomelli, Via san Giorgio ed uno in Borgo Santa Caterina hanno cessato l'attività. Più nessun bivacco h 24, spaccio o ritrovo ambiguo. Gli esercizi commerciali sono chiusi definitivamente. Per gli altri in città che restano aperti valgono le regole. Sono assoggettati alla limitazione degli orari fino a mezzanotte e mezzo. Limitazione che non riguarda solo l'erogazione della merce, ma tassativamente anche la chiusura fisica dello spazio. Pertanto se fino ad ora il Comune ha tollerato l'apertura notturna degli spazi, ora i titolari delle attività dovranno necessariamente chiudere o mandare qualcuno a chiudere porte e cancelli dell'attività. Pena multe salate. E magari strada facendo e dietro analoga proposta economica del Comune, decideranno anche loro di chiudere i battenti. Ridando alla città ordine, pulizia e sicurezza. Servizio a cura di Simona Befani.