Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Meteo - Un febbraio dal sapore primaverile

Caldo record: oggi in città si sono registrati 19° C: una situazione decisamente anomala, con temperature di almeno otto gradi al di sopra della norma. Qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni, almeno in parte.

Altri articoli