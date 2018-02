Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Anche a Bergamo «M'illumino di meno»

Città Alta sarà a lume di candela

Città Alta s'illumina di meno, ma si accende di sensibilità ambientale. Il Comune del capoluogo aderisce anche quest'anno alla campagna lanciata da Radio2 - "M'illumino di meno", appunto - e venerdì, dalle 22 alle 23, spegne l'illuminazione pubblica e accende decine di candele tra le vie del centro storico. L'edizione di quest'anno è anche l'occasione per ricordare la firma del Protocollo di Kyoto, siglato nel 1997 ed entrato in vigore nel 2005mbiamenti climatici. A Bergamo è stato predisposto un fitto calendario di eventi, promossi da Palafrizzoni e da tante istituzioni locali. I ristoranti proporranno cene a lume di candela, si svolgeranno concerti di musica classica, sarà possibile visitare la Basilica di Santa Maria Maggiore e le sue tarsie, il Monastero del Carmine e il Campanone fino alle 23.00. Inoltre durante i rintocchi piazza Vecchia sarà completamente al buio illuminata solo da candele. E' stato inoltre organizzato un concorso fotografico per premiare i migliori scatti della serata dedicati alla suggestiva atmosfera di Città Alta. Tutti i dettagli sul sito visitbergamo.net.

