Cusio, «Birra» il cane pastore 2018

Paolo Rota bissa l’alloro del 2016

Nemmeno il maltempo ha fermato la 14a edizione del «Campionato di cani pastore da bovine», manifestazione organizzata dall’associazione «Vivi la montagna» e vinto quest’anno da Paolo Rota, 23enne di Paladina, che guidava il cane Birra, femmina di otto anni, peraltro già nome noto poiché vincitore anche dell’edizione che si disputò nel 2016. A lui è andata la bronza offerta dal Comune di Cusio: il suo cane è stato il più bravo nel radunare la mandria di bovine (dell’azienda Giupponi di San Pellegrino). Secondo Matteo Magnolini, 54 anni di Borno (Brescia), col cane Selva, femmina di 6 anni, e al terzo Giovanni Imberti di Gandino, 25enne con Riga, anche lei 6 anni.

Si può, quindi, anche dire che il campionato ha visto il tripudio dei cani pastore femmina, perché si sono accaparrati i primi quattro posti della classifica. Al termine delle premiazioni sono stati distribuiti anche premi speciali: una scultura lignea a Thomas Astori, di Dossena, con i suoi 5 anni il partecipante più giovane della competizione; una bronza a Rudy Colli, 10 anni di Delebio, come premio speciale offerto dalla Comunità montana per la valorizzazione del lavoro dei giovani in alpeggio.

Ben 108 i partecipanti da tutta la Lombardia e centinaia le persone del pubblico, nonostante il maltempo. Per una manifestazione che da anni centra il suo obiettivo: valorizzare e far conoscere il lavoro in alpeggio che ancora tiene vive le nostre montagne.

