Tra Bergamo e Ponteranica da 20 anni

I birilli nel 2019 andranno in pensione

A Ponteranica sono ricomparsi i birilli. Da vent'anni è l’unica soluzione adottata per regolare il flusso di traffico, ma ora forse stanno davvero per andare in pensione.