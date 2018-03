"Salvano" due mobike dal Morla

Gotti premia i tre giovani per il gesto

L'Aribi, associazione per il rilancio della bicicletta, ha presentato le iniziative in programma per quest'anno. Ma l'incontro è stata l'occasione per una premiazione speciale. L’associazione orobica ha deciso di premiare i tre ragazzi che nelle scorse settimane si sono resi protagonisti di un bel gesto di civiltà e senso civico: hanno recuperato due mobike che qualcuno aveva scaraventato nel canale Morla a Loreto. II tre ragazzi sono stati premiati dal campione di ciclismo Ivan Gotti. Scopri chi sono i protagonisti di questo bel gesto nel video.