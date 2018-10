Città Alta, partiti i lavori al Circolino

Sant'Agata tornerà a splendere

Come da programma giovedì 4 ottobre sono partiti i lavori per la ristrutturazione del complesso di Sant'Agata in Città Alta. Un investimento di quattro milioni di euro e un cantiere che durerà quasi due anni. La Cooperativa di Città Alta, il Circolino, che festeggia il qurantennale, dunque si amplierà con il recupero di una parte dell’edificio storico. Il locale resterà chiuso per un mese tra gennaio e febbraio.