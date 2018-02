Sedrina, verifiche concluse

«Il ponte è stabile»

Dopo la paura le verifiche. I ponti di Sedrina per tutta la sera di martedì e la giornata di mercoledì sono stati oggetto di verifiche da parte dei vigili del fuoco e della Provincia. A destare preoccupazione le segnalazioni di qualche passante che aveva notato a terra dei calcinacci che si erano staccati dall'arcata del ponte, finendo sulla strada sottostante.

La strada che corre sotto al cavalcavia è stata chiusa e i tecnici hanno verificato lo stato dell'arte. Non vi erano fratture alla struttura o situazioni preoccupanti, di fatto si sono staccati dei piccoli calcinacci, a causa del tempo. La struttura è solida. Sono state quindi rimosse tutte le parti pericolanti, riverniciata l'armatura in ferro esposta con vernice antiossidante e sistemato le parti ammalorate.

I pezzi di calcestruzzo sono caduti da un'altezza tra i 10 e i 15 metri. Sul posto è intervenuta un'autoscala che ha permesso ai tecnici di raggiungere la soletta e intervenire sulla superficie per evitare altri distacchi. Il ponte è stato dichiarato stabile.

Altri articoli