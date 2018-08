Sempre bellissime le cascate del Serio

Prossima apertura il 16 settembre

Ennesimo grande successo di partecipazione per l’apertura delle cascate del Serio, la terza prevista per quest’anno. In base ai ticket parcheggi si è ipotizzata la presenza di oltre 4000 persone. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 16 settembre, con un’esposizione di funghi presso l’Osservatorio floro- faunistico; quello che chiuderà invece il calendario annuale delle aperture è fissato per il 14 ottobre.