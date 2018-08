Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Atalanta, Gasperini: «I cambi?

Non li voglio più commentare»

«Basta, i cambi non li commento più. Ho fatto una scelta, ho dei giocatori in panchina e li faccio entrare». Così l’allenatore atalantino Gian Piero Gasperini ha risposto alla domanda posta per chiarire la motivazione del cambio a fine primo tempo tra Pasalic e Zapata.

