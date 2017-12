Il 2018 bussa ormai alle porte

Diamo un’occhiata ai «ponti»? Uno sguardo al calendario per provare ad abbozzare qualche «filotto» di giorni di vacanza.

Ok, il 2018 non è ancora iniziato, ma diamo uno sguardo al calendario per capire che aria tirerà quest’anno in materia di ponti. Il primo, potenziale, è proprio ad inizio anno, lunedì 1° gennaio, tanto per attaccarci la domenica dell’ultimo e starcene due giorni filati a casa. Ma poi? Decisamente pochino. Per chi ha figli in età scolare, Carnevale è martedì 13 febbraio, quindi scuole chiuse dal 12, ma solo loro.

Pasqua è il 1° aprile (con seguito del Lunedì dell’Angelo), ma il 25 aprile è messo giusto giusto nel bel mezzo della settimana, il mercoledì: ergo c’è ben poco da fare in termine di ponti. Va un po’ meglio il 1° maggio, martedì, che permette un aggancio con lunedì 30 aprile (e domenica 29 e sabato 28). Se poi avete qualche giorno di ferie da giocarvi il 26 e 27 aprile, c’è la possibilità di un bel filotto lungo dal 25 aprile al 1° maggio compreso.

Il 2 giugno è sabato, quindi giorno di riposo per parecchi, ma non per tutti, il 15 agosto mercoledì (vale il discorso del 25 aprile, se non sarete nel bel mezzo delle vacanze) e si torna all’inverno con qualche buona notizia: il 1° novembre è giovedì e fare il ponte con venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 è un attimo. Male l’8 dicembre, collocato di sabato, mentre la vigilia di Natale è un lunedì, giorno perfetto per un memorabile ponte da sabato 22 a mercoledì 26. Prendete un calendario e fatevi due calcoli.

