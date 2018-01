(Foto by Giornale di Brescia)

L’incendio in autostrada (Foto by Giornale di Brescia)

Schianto tra due camion in A21

Dopo l’incidente scoppia un incendio Un camion ha preso fuoco mentre era fermo nella coda che si è formata sull’A21 in seguito a un grave incidente tra due tir all’altezza di Montirone, in provincia di Brescia.

L’incendio è scoppiato nel primo pomeriggio: come si può vedere dalla foto del Giornale di Brescia, le fiamme sono molto alte e la colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Non sono ancora state rese note informazioni in merito a eventuali feriti. La cisterna ha preso fuoco mentre era ferma nell’attesa che il soccorso stradale liberasse la strada da un incidente tra due camion e un’auto. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso. La ricostruzione dell’’incidente è affidata alla Polizia stradale, intervenuta sul posto assieme a Vigili del fuoco e soccorritori.

