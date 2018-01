Scomparso da due giorni

Nel Sebino si cerca Lorenzo Sono ore di apprensione per una famiglia di Palazzolo che da ore non ha notizie di un congiunto.

Sono in corso in tutta la zona del Sebino e della Franciacorta le ricerche di Lorenzo Pagani, 42enne del paese. La notizia è stata lanciata da Il Giornale di Brescia e l’allarme è stato lanciato dal fratello Giuseppe che dal pomeriggio di San Silvestro non ha avuto sue notizie.Secondo le informazione disponibili l’ultimo contatto telematico sarebbe stato a Pontoglio e poi più nulla, anche del telefono cellulare si sono perse le tracce elettroniche. L’uomo era al volante della sua Fiat Punto color marrone metallizzato targa DG551FZ. Chiunque avesse indicazioni può contattare il fratello al 333/6161612.

