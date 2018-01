(Foto by Agenzia afb)

La splendida coreografia della Curva Nord in occasione di Atalanta-Chievo del 27 maggio 2017, ultima partita del campionato 2016/2017 (Foto by Agenzia afb)

Atalanta subito dopo le grandi

Al sesto posto nella classifica 2017 Anche nella classifica dell’anno solare, l’Atalanta si conferma subito alle spalle delle big: prendendo in considerazione le partite di campionato del 2017 i nerazzurri chiudono infatti al sesto posto.

Napoli davanti a tutti con 99 punti, poi Juventus (96), Roma (88), Inter (73), Lazio (73). E dietro alle cinque grandi c’è l’Atalanta con 67 punti: nella classifica dell’anno solare i nerazzurri si piazzano in piena zona Europa League a conferma di una continuità di rendimento fra la stagione dei record che si è chiusa con il quarto posto e quella in corso.

L’Atalanta nel 2017 ha totalizzato 67 punti in 39 partite (1,71 di media) grazie a 18 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte: si è messa dietro la Fiorentina, distanziata di 7 punti, e soprattutto il Milan, staccato di 12 lunghezze come la Sampdoria. E nell’anno solare l’Atalanta è l’unica squadra di serie A a non essere stata sconfitta dalla Juventus: i due scontri diretti, giocati entrambi a Bergamo, sono infatti terminati 2-2.

