Atalanta-Cagliari 0-2 - Segui la diretta

Raddoppia l’ex nerazzurro Padoin Una vittoria contro il Cagliari per chiudere in bellezza questo magico 2017. È l’unico obiettivo per l’Atalanta che dopo i tre punti pesanti contro il Milan vuole allungare la striscia positiva in campionato.

L’asticella dei 30 punti (addirittura 70 nell’anno solare) è a un passo. Manca l’ultimo sforzo per raggiungere il traguardo. Mister Gasperini ritrova Pavoletti, che lanciò nell’ultima esperienza genovese, mentre i tifosi atalantini si troveranno di fronte due vecchie conoscenze, due amori di tante stagioni, così diversi nel gioco e nel carattere, ma ugualmente attaccati ai colori atalantini come Luca Cigarini e Simone Padoin. Il Gasp parte con un paio di sorprese: Gollini in porta e Mancini al centro alla difesa. In attacco invece il trio delle meraviglie Gomez, Ilicic e Petagna. L’Eco di Bergamo come sempre segue la partita con una cronaca in diretta.

PRIMO TEMPO

22’ - Punizione di Ilicic da ottima posizione: respinge la barriera sarda.

17’ - Gioco di prestigio del Papu Gomez che dopo un tunnel prova il destro da pochi passi: fuori di poco.

11’ - Bell’assist di Gomez per Ilicic che colpisce di testa: Rafael blocca senza problemi.

8’ - Reazione dell’Atalanta che cerca il pareggio su punizione con Ilicic. La difesa rossoblù respinge.

6’ - GOL DEL CAGLIARI. Pavoletti indisturbato colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e batte Gollini. Doccia fredda per i nerazzurri.

3’ - Occasione per Freuler che si libera di un paio di avversari al limite dell’area, poi non riesce a trovare lo spunto per battere Rafael.

2’ - Atalanta subito in attacco con una serie di cross pericolosi: Petagna non riesce a ribadire in rete.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA: Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Iličić, Petagna, Gomez

CAGLIARI: Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Ionita, Cigarini, Padoin, Miangue; Farias; Pavoletti.

