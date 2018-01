Christmas Match, le maglie più quotate?

De Roon, Masiello e Gomez Lunedì 8 gennaio, nel corso della trasmissione televisiva «TuttoAtalanta» in onda in diretta dalle ore 20.50 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it ), termina l’asta benefica delle 26 speciali maglie natalizie dell’Atalanta preparate e indossate nel «Christmas Match 2017» contro la Lazio allo stadio di Bergamo.

A pochi giorni dalla chiusura, il montepremi totale delle promesse di pagamento sfiora quota 14500 euro. Sin dal primo giorno la casacca più quotata appartiene all’olandese Marten De Roon (1500 euro) mentre le più economiche si attestano in questo momento a 350 euro. Si possono fare ancora rilanci (minimo 10 euro) in qualsiasi momento con sms al 335.6969423 e con e-mail all’indirizzo di posta elettronica asta@bergamotv.it: sono consentite offerte per più maglie, ma alla fine dell’asta ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso.

Gli aggiornamenti periodici sulle quotazioni di tutte le maglie sono visibili sulla pagina Facebook «TuttoAtalanta Bergamo Tv», sui siti internet de L’Eco di Bergamo e dell’Atalanta. Si tratta dell’ottava edizione dell’iniziativa organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv: come gli scorsi anni, il ricavato viene devoluto in beneficenza al Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus. L’obiettivo stagionale è battere il record di 18.340 euro stabilito nel 2016/2017.

Ecco tutte le quotazioni delle maglie alle ore 19 di mercoledì 3 gennaio

15 De Roon 1500

05 Masiello 1000

10 Gomez 1000

72 Ilicic 800

04 Cristante 600

09 Cornelius 600

11 Freuler 600

13 Caldara 600

29 Petagna 600

01 Berisha 500

07 Orsolini 500

23 Melegoni 500

28 Mancini 500

95 Bastoni 500

03 Toloi 450

33 Hateboer 430

06 Palomino 400

21 Castagne 400

27 Kurtic 400

37 Spinazzola 400

08 Gosens 380

20 Vido 350

31 Rossi 350

32 Haas 350

88 Schmidt 350

91 Gollini 350

© RIPRODUZIONE RISERVATA