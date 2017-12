Discesa sulla fascia? No, sul bob

Il Papu si diverte sulla neve a Foppolo Abituato alle spericolate discese sulla fascia sinistra, il Papu Gomez ha scelto un’altra discesa: il numero 10 ha portato la famiglia 5sulle piste di Foppolo.

Una giornata di relax per il campione argentino protagonista della gara di sabato sera contro il Milan. Niente sci, anche per non rischiare infortuni fuori dal campo, ma solo innocue mini discese con il bob insieme ai suoi figli. Ecco una foto postata su Instagram dallo stesso numero 10, seguito da 1,4 milioni di persone.

