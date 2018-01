Sfida Atalanta-Juventus in semifinale

Coppa, 31 gennaio e 28 febbraio le date Com’era prevedibile, sarà la Juventus la rivale dell’Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. I bianconeri hanno piegato nel derby il Torino per 2-0 (reti di Douglas Costa e Mandzukic) nei quarti di finale e ora se la vedranno con i bergamaschi avendo anche il vantaggio del fattore campo nella partita di ritorno.

L’altra semifinale è Milan-Lazio e la formula in semifinale cambierà, perché si giocherà appunto con il doppio scontro. Ambedue le semifinali sono per il momento in programma il 31 gennaio (andata) e 28 febbraio (ritorno), ma ci saranno probabilmente variazioni nei prossimi giorni per esigenze televisive. Naturalmente per l’Atalanta sarà un’impresa quasi impossibile eliminare la Juventus, ma anche contro il Napoli il pronostico era chiaramente a sfavore dei bergamaschi. Quindi non resta che aspettare e tifare per Bergamo.

