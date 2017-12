Addio alla partigiana «Cocca»

Fiera protagonista della Resistenza Angelica Casile aveva 93 anni. Fu testimone dell’uccisione di Ferruccio Dell’Orto, partigiano bergamasco 17enne.

Una vita di battaglia che si è spenta sabato 23 dicembre a 93 anni. È morta Angelica Casile, classe 1924, la partigiana «Cocca»: legata profondamente alla lotta e alla testimonianza, sin dall’adolescenza, maturando le scelte più dure. E la decisione di schierarsi dalla parte della Resistenza, durante la Seconda guerra mondiale, l’ha accompagnata fino all’ultimo.

«Ha partecipato alla Resistenza in prima persona. Sino all’attimo più duro, quello che ne segnò l’esistenza e di cui è sempre rimasta fiera testimone, custode della memoria: l’uccisione di Ferruccio Dell’Orto, partigiano bergamasco 17enne, caduto l’8 febbraio del 1945 sotto il piombo “repubblichino”, all’altezza del civico 10 di via Pignolo» ricorda Angelo Bendotti, presidente dell’Isrec. «Una donna che non ha mai nascosto le sue idee e che è sempre andata controcorrente, sempre per un antifascismo vigile e militante». Martedì 26 dicembre, alle 10, l’ultimo saluto al cimitero monumentale di Bergamo.



