Bergamo incanta su Rai Uno

Domenica a «Paesi che vai» Appuntamento dalle 9,40: un viaggio tra storia, arte, fede e cultura.

Torna «Paesi Che Vai», domenica alle 9.40 su Rai1. «Si farà tappa a Bergamo,soprannominata la «Città dei Mille» per aver contributo alla famosa spedizione garibaldina del 1860 e città natale dell’artista Lorenzo Lotto e al grande Papa Roncalli» spiegano gli autori della trasmissione. Il conduttore Livio Leonardi ripercorrerà le tappe della città «dalla doppia anima: la Città Alta, cuore pulsante del centro storico e quella bassa nata dai borghi circostanti e resa più moderna nel corso degli anni.

L’antico splendore di Bergamo riecheggia in ogni angolo: dalla Piazza Vecchia, ai piedi della Torre Civica, chiamata «Il Campanone», fino alla Val Taleggio, importante sito europeo per la produzione dei formaggi. Il territorio fu definito da Stendhal: «il più bel luogo della terra e il più affascinante mai visto». La sua antica cinta muraria di ben 5 chilometri, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’umanità. Infine, verrà ricordata una grande figura italiana: un uomo nato e cresciuto in queste terre, che, nel 1958, è stato eletto 261° vescovo di Roma, ovvero Papa Roncalli, e, in esclusiva per «Paesi che Vai», il conduttore entrerà nella stanza dove è custodito il letto su cui Giovanni XXIII ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita terrena e ne parlerà insieme al pronipote Emanuele, caposervizio de L’Eco di Bergamo

