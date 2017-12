Cultura, ambiente, sport e sociale

Dal Comune fondi per 600 mila euro Eventi sportivi e culturali, ma anche iniziative di carattere benefico, ambientale, educativo e sociale.

È uno spettro molto ampio, quello che riguarda i contributi che il Comune di Bergamo elargisce ogni anno a favore di enti e associazioni del territorio. In tutto, per il 2017, Palazzo Frizzoni ha messo a bilancio circa 600 mila euro, più o meno 100 mila euro in meno dell’anno scorso, che però ha rappresentato un’annata record in fatto di contributi comunali. Quest’anno la cifra più sostanziosa, quasi 70 mila euro, è stata destinata a PromoEventi Sport, per sostenere l’organizzazione delle tappe del Giro d’Italia e del Giro di Lombardia. Altri contributi importanti, come da tradizione, sono finiti negli eventi culturali, in particolare all’Associazione Arketipos, cui sono stati destinati 47 mila euro per l’organizzazione de «I Maestri del Paesaggio», che vede però Palazzo Frizzoni come ente organizzatore. Altri 45 mila euro sono andati al Bergamo Film Meeting, per il sostegno di una delle manifestazioni di carattere internazionale organizzate in città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA