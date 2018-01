Impresa Atalanta, il cuore dei tifosi

Accoglienza trionfale all’aeroporto All’una di notte, il commovente abbraccio dei tifosi che in centinaia all’aeroporto di Orio al Serio hanno accolto con canti , bandiere e fumogeni, i giocatori atalantini al ritorno dall’impresa di Napoli.

In centinaia hanno voluto aspettare l’una di notte al freddo nel parcheggio dell’aeroporto di Orio al Serio per festeggiare i giocatori atalantini di ritorno da Napoli dove hanno conquistato la semifinale di Coppa Italia battendo 2 a 1 la capolista del campionato. Cori, bandiere, fumogeni sembrava di essere allo stadio e non allo scalo bergamasco. È stata una notte veramente magica, ecco le foto e il video della festa.

