Incidente sull’Asse interurbano

Traffico in tilt dalla Fiera a Bergamo Lunghe code si stanno sviluppando in direzione Ovest a causa di un incidente.

Si tratta di uno scontro tra due veicoli lungo l’Asse interurbano nella corsia in direzione Isola che si è verificato poco dopo le 14. Non ci sarebbero feriti. L’incidente si è verificato tra il rondò di Orio e quello dell’A4, ma le code partono già all’altezza della Fiera. Code per un incidente anche nella corsia opposta, tra il rondò di Longuelo e Colognola.

