Jialin, la prima nata in provincia è cinese

Il parto all’ospedale di Treviglio alle 00,19 La piccola pesa 2115 grammi ed è stata la prima a venire al mondo nel 2018.

È cinese e si chiama Jialin la prima bimba nata del 2018 in provincia di Bergamo. La piccola di poco più di due chili è venuta alla la luce 19 minuti dopo la mezzanotte.

Al Bolognini di Seriate, invece, il primo nato è nato è Alessandro di Trescore che ha emesso il primo vagito alle 3.29.

In Val Seriana nell’ospedale di Piario il primo è stato Abel, alle 5,03. Un parto naturale per la mamma manuela Benzoni assistita dal papà Andrea Simoncelli. Abel è il secondo genito. A Piario quest’anno ci sono stati 363 parti e sono nati in totale 365 bambini.

Solo alle 5.28 il primo parto del 2018 al Papa Giovanni di Bergamo, il neonato si chiama Angelo.

Ad Alzano invece ancora non è nato nessun bambino nel 2018. In tarda mattinata il primo nato all’ospedale di Ponte San Pietro.

