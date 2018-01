Il Capodanno in piazza a Bergamo (Foto by Alessio Malvone)

La pioggia non ferma il Capodanno

Bergamo, in piazza 4 mila persone Buona affluenza nonostante la pioggia all’evento di radio Number One. Non ci sono stati problemi di ordine pubblico anche grazie alla massiccia presenza di forze dell’ordine.

Sono state circa 4000 le presenze nel momento di massimo afflusso e circa 6000 si sono alternate nella notte più lunga dell’anno a Bergamo per il capodanno in piazza organizzato da adio Number One. Nonostante la pioggia dunque, un buon successo per la manifestazione che ha visto salire sul palco Ivan Cattaneo e poi una serie di Dj che hanno fatto ballare fino a notte inoltrata.

capodanno in piazza a Bergamo

(Foto by Alessio Malvone)

Musica e pochi botti, ingenti le misure di sicurezza: tre i varchi di entrata da Porta Nuova, via XX Settembre e Banca d’Italia e e tre uscite da via Crispi, passaggio Zeduri e piazza Matteotti. Rispettato il divieto di introdurre bottiglie di vetro e non ci sono stati incidenti, tutto è filato liscio. In piazza quattro agenti della polizia stradale, tre della Finanza, quattro carabinieri 26 agenti della Polizia Locale e 24 steward della sicurezza interna alla manifestazione.

In circa 300 invece in Città Alta erano al chiuso del ex carcere di Sant’Agata nella manifestazione organizzata dal Maite, Happening e GameCafè.

