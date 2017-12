L’Eco di Bergamo vi augura

un Natale pieno di felicità Il giornale tornerà in edicola mercoledì 27 dicembre, mentre gli aggiornamenti del sito si limiteranno ai fatti di cronaca, per riprendere con regolarità martedì 26 dicembre.

Il nostro auspicio, per quanto vi possa sembrare strano, è quello di non dover scrivere proprio nulla in questo giorno di festa: vorrà dire che non ci saranno stati brutti fatti di cronaca da raccontare, anche se purtroppo è stato già disatteso, come potete leggere in questa home page. La redazione de L’Eco di Bergamo vi augura una giornata felicissima: che possiate passarla in famiglia, con le persone che avete più a cuore, un giorno che, nonostante le difficoltà di questi tempi, conserva sempre una magia unica. Buon Natale a tutti quanti, quindi, di cuore: gli aggiornamenti del nostro sito riprenderanno con regolarità la mattinata del 26 dicembre, mentre il giornale tornerà in edicola il 27. Ancora auguri!

