Negozi aperti nel giorno di Santo Stefano

A Oriocenter pienone con 70 mila persone Non è stato raccolto l’appello a non presentarsi al centro commerciale. Settantamila le presenze nel giorno di Santo Stefano.

Nonostante le polemiche dei giorni scorsi Oriocenter ha registrato il pienone. Circa settantamila le presenze nel giorno di Santo Stefano: 60 mila i clienti che hanno scelto il centro commerciale e oltre 10 mila gli ingressi alla multisala di Uci Cinemas. Una giornata piovosa quella di martedì che ha visto molti cittadini, tra cui tante famiglie e turisti, trascorrere la giornata a Oriocenter per nuovi acquisti, cambi regali ma anche solo per trascorrere il tempo in compagnia.

«Già dalle 9 di oggi (ieri, ndr) tutti i 280 negozi sono stati regolarmente aperti e la clientela ha dimostrato di voler trascorrere una giornata a Oriocenter, insieme alla famiglia – afferma il direttore Ruggero Pizzagalli, presente entrambe le giornate insieme al presidente del consorzio operatori di Oriocenter Giancarlo Bassi –. Il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua non siamo aperti (il 25 dicembre era aperta solo la multisala e l’area food connessa, ndr) e resteremo sempre chiusi. I lavoratori totali sono 3 mila, numeri importanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA