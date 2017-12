Ospedale, invalida trattenuta

Il figlio deve pagare il parking Aveva posteggiato nei posti riservati ai disabili. «Mia madre trattenuta per esami. L’operatore irremovibile»

Ha accompagnato l’anziana madre, invalida, al Papa Giovanni per un intervento chirurgico in day hospital, posteggiando l’auto negli spazi riservati ai disabili e per i quali è prevista la sosta gratuita. Ma la donna, 92enne, è stata poi trattenuta per ulteriori accertamenti. Così quando il figlio si è presentato dagli operatori del parcheggio per chiedere il ticket d’uscita, gli è stato risposto che senza l’invalida a bordo, avrebbe dovuto pagare l’intera somma: 11,40 euro per la sosta dalle 6,30 alle 16. L’automobilista racconta che l’operatore del parcheggio, a fronte del suo racconto, è stato irremovibile.

Come spiegano i vertici di Bhp-Bergamo Hospital Parking, la società che ha in gestione il parcheggio, la regola è fatta per evitare che i furbetti ne approfittino, usando il tesserino di disabili e invalidi per non pagare la sosta: «Siamo dispiaciuti per l’incomprensione che ha dato luogo a una erronea interpretazione del regolamento – commenta Nicola Sanfilippo, presidente di Bhp –. Siamo sempre disponibili a erogare la somma, come già fatto in precedenza in casi analoghi, e comunque sempre quando si rientra nella casistica delle esenzioni».

