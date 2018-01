Tempo instabile e temperature in rialzo

Da martedì revocati i divieti anti smog Se ne va una perturbazione ma ne arriva subito un’altra. Da martedì 2 gennaio revoca delle limitazioni anti smog.

Sono giorni di tempo instabile, cessata una perturbazione nella serata di lunedì primo gennaio, ci sarà una tregua di una giornata, martedì infatti sarà bello ma poi è in arrivo ancora brutto tempo e partire da mercoledì 3 gennaio, il cielo tornerà a coprirsi e a lasciare spazi o a vasti piovaschi che si alterneranno a schiarite per tutto il resto della settimana. Le temperature saranno in lieve rialzo in pianura tra i due gradi di minima e 9 di massima. Si alza quindi anche il limite della neve ai 1400 metri di quota.

meteo

(Foto by Photo by Catalin Dragu on Unsplash)

Vengono revocate a partire da martedì 2 gennaio le limitazioni al traffico e al riscaldamento disposte nei giorni scorsi in seguito allo sforamento prolungato dei limiti di legge dei PM10 nell’aria a Bergamo: secondo Arpa Lombardia i miglioramenti riguardo la qualità dell’aria dei giorni scorsi sono sufficienti a far decadere le limitazioni previste dal Protocollo Aria del bacino padano e pertanto a partire da martedì 2 gennaio potranno tornare a circolare i diesel Euro 3 ed Euro 4 e sarà possibile utilizzare impianti di riscaldamento che usano biomasse legnose.

Traffico per lo smog

(Foto by Yuri Colleoni)

Si ricorda (per quel che riguarda tutti i comuni lombardi con più di 30mila abitanti) che dal 1 ottobre al 31 marzo 2018 non possono comunque circolare, dal lunedì al venerdì tra le 7.30 e le 19.30, i veicoli benzina Euro 0, diesel fino a Euro 2. Per tutte le informazioni sui divieti consultare il sito www.bergamorespira.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA