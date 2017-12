Tentato furto da oltre 500 mila euro

Fermate due donne in Città Alta Due donne sono state arrestate dalla Polizia mentre stavano tentato di rubare nella villa di proprietà della famiglia Pesenti in Città Alta.

Le due giovani, di origini rom, sono entrate nella villa nella zona di San Sebastiano, sui Colli, e hanno cercato di portare via orologi e gioielli per un valore di oltre 500 mila euro. È scattato l’allarme e in pochi minuti sono arrivate sul posto le guardie giurate e gli agenti della Polizia. Le due donne sono state arrestate anche grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA